73-aastane naine kaotas tänu ühele inimesele 70 kilogrammi

Maureen Hagaril on lapsepõlvest saati probleeme ülekaalu ja ülesöömisega. Juba siis ütles psühhiaater tema emale, et ta ei saa kunagi akadeemiliselt edukaks ja suure tõenäosusega ei suuda ta pere luua. Alates sellest elas Hagar tundega, et on oma vanematele pettumust valmistanud. Tema vennad ja õed vaatasid teda halvustavalt ja tüdruk hakkas veelgi rohkem sööma, et toidu kaudu stressi leevendada.