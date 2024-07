190-kilone iirlanna leidis Eestist abi ning kaotas 120 kilo

Ta tunnistas Sunile , et suurem osa kaalust juurde tuli tänu harjumusele üksi süüa - teiste ees ta vältis toidu suhu pistmist. Näiteks napsas ta tööl hommikusöögilaualt vorstikesi ja käis neid vetsus söömas. Samuti jõi ta päevas seitse purki limonaadi ja sõi öösiti üksinda oma toas olles kuni kümme tahvlit šokolaadi.

Ülekaal läks eriti hulluks 2020. aastal koroonapandeemia ajal. Eneseisolatsioon soodustas naise ülesöömist veelgi ning tema kaal tõusis 190 kilogrammini. Igal sammul tegid põlveliigesed põrguvalu, öösiti kippus ta uneapnoe tõttu lämbuma. Naine väidab, et proovis erinevaid dieete, kuid ükski neist ei aidanud. Seejärel otsustas ta teha maovähendusoperatsiooni.

2021. aasta augustis tehtud operatsiooni järel kaotas ta üheksa kuuga lausa 63 kilogrammi. Siis tekkisid tal paraku tõsised terviseprobleemid. Tal avastati sapikivid ja nende eemaldamiseks. Samuti on ta viimase kolme aasta jooksul olnud mitu korda haiglaravil maohaavandite ja lekkiva soole sündroomi tõttu.

Samas ütles McCarthy, et ta kannatab 100 korda pigem nende terviseprobleemide käes kui oleks taas ülekaalus ja võitleks nende muredega, mis tal ligi 200-kilosena olid. 2024. aasta kesksuveks on ta kaotanud 120 kilo ja kogub nüüd raha liigse naha eemaldamise operatsiooni jaoks. McCarthy ütles ka, et ta ei kõhkle vajaduse korral uuesti maovähenduslõikust korrata.