VIDEO Seksikad kõhutantsijad tervitavad Eesti kõige mugavamat rõivast

Heli kinnitab, et vajab nüüd palju vähem riideid kui varem. Foto: Erakogu

Mõned tuubid olen topelt ostnud – järsku see tuub läheb koledaks, läheb tootmisest maha. Ma olen ostnud kohe varuks. Jaa, ma ei ole normaalne. Aga mulle meeldib teha elus kõike kirega – nii tantsida kui riietuda. Kiretu elu on igav.

Kuidas see juhtus, et üks rõivas sind nii ära võlus?

Sattusin fänniks puhtalt isikliku kogemuse pealt. Avastasin, et see on nii hea materjal, nii mõnus, reisile on vähem asju vaja kaasa võtta – üks tuub ja kohe on kaasas palju riideid! Sul on seelik, kleit, pluus, kõik ühes.

Mis on sinu lemmikviis tuube kanda?

Kannan neid erinevalt – näiteks kleidina, tihti on mõni hõlst peal. Kannan ka lihtsalt seelikuna, topina. Retuusidega kannan palju. Suvel kleidina on tuub väga tihti kasutusel, minul on mugav ja saan aina komplimente.

Heli Trilljärv-Rägapart säravpunases #hotmama tuubis. Foto: Erakogu

Kuidas see juhtus, et otsustasite sünnipäevavideo filmida?

Tiiu kutsus mind tuubi kümnendale sünnipäevale. Mul oli samal ajal tantsulaager, selgus, et me ei saa tulla. Ja paljud tantsijad, teised tuubi fännid, olid koos minuga sealsamas laagris. Siis tuligi idee teha tervituseks tantsuvideo. Kõigil olid omad tuubid kaasas, siis tulime kokku ja me tegime. Ma olen väga paljusid Alhambra tantsijaid nakatanud tuubihullusega, mulle nii väga meeldib, et see lihtsalt levib.

