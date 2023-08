Miniseelik, mis muudab seksikaks nii peenikesed kui paksud

Tuubi laiad püksid sündisid klientide soovil. Ja müüdi silmapilk läbi. Kellel isu, peab augustini kannatama. Foto: Lisett Kruusimäe

Tuubi püksid

«Kadri on meil ise suur retuuside fänn, nii hakkas ta suruma, et meil on nii mõnus kangas, retuuse on vaja,» meenutab Tiiu. Retud ilmusid tuubide seltsi õige ammu, aga teisi pükse tuli päris kaua oodata. Sest autor ei jäänud enne rahule, kui sai täpselt seda, mida tahtis: püksid, mis oleks sama mugavad nagu dressid, aga samas nii glamuursed, et kanna või kontsadega. Viimaks said valmis kõik-ühes-püksid Everywear.

«Õudselt kaua putitasin ja pusisin, et tuleks õige lõige,» tunnistab Tiiu Roosma naerdes. «Tahtsin midagi sellist, mis oleks täiesti pretensioonitu. Ei pressiks esile, samas oleks siluett ilus, elegantne, mugavuse arvelt kompromisse ei tee.» Ka lõikele esitas ta kosmilised nõudmised: rõhutagu kehakuju, samas ei tohi kuskilt pigistada.

Maailma mugavaim püksipaar, usub Tiiu. Foto: Lisett Kruusimäe

«See lõige on tegelikult täiesti ebanormaalne. See ei ole klassikaline püksilõige kuskilt otsast, aga keha peal see töötab suurepäraselt. Meie tuubipüksid on täiesti ebareeglipärased. Aga las nad olla, meie kehad on ju samuti! Minu meelest said maailma parimad püksid.» Tiiu kannab neid pükse nüüd pea iga päev ja ühes temaga terve armee tuubifänne – no pole olemas midagi mugavamat. Kahekordne elastne värvel, ei ühtki kinnist, taskud ja parasjagu volte puusadel, mis rõhutavad sihvakat joont, aga ei ole ka ülearu mööda nahka.

Tuubi laiad püksid sündisid klientide soovil. Ja müüdi silmapilk läbi. Kellel isu, peab augustini kannatama. Foto: Lisett Kruusimäe