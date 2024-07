GALERII Tuubi sünnipäev: see on asi, milles iga naine tunneb end seksikana!

Figuuri parandamise saladus

Kuidas see saab nii olla, et liibuv rõivas kaunistab nii peenikest kui paksukest? Siin on mitu saladust.

Esiteks - mugavus on seksikas. Tuub võtab just kandja kuju, aga teeb seda aupaklikult ja hellalt. Kõik, mis pigistab, teeb paksuks!

Teiseks - tuube on mitmes mõõdus. Mitte see, mille saad selga sikutada, ei ol e veel paras. Vali selline, kus ka veidi vabadust on. Kõige toredam on proovida tuube mõnues pop-up poes, aga mõõdud on olemas ka veebikaubanduses. Õiges suuruses tuubi valid siis, kui see kallistab, aga ei pigista. Just sedasi esile toodud siluett tundub kõige kaunim ja seksikam.

Kolmandaks on tuub kahekordsest kangast - see võtab pehmed voldid kehale, aga katab väga kenasti kinni need rasvavoldikesed, mida eksponeerida ei tahaks. Ühekordne kangas seda ei suuda.

Neljandaks - arvesta värvioptikat. Kui oled kleenuke naine, kes sooviks pigem kurve võimendada, võta sihikule selle aasta hitt hotpilk. Kui loodus on sulle heldemalt naiselikku ekstrat kinkinud, võta tumedam toon - need mõjuvad optiliselt salendavalt. Nii lihtne see ongi!

Allikas: Postimees Naine