12 pikka aastat riigitöö tegemist on tänaseks läbi saanud. Helilooja Alo Mattiiseni tütar Mariita on üles ehitanud oma elustiiliäri, mille läbi soovib motiveerida inimesi liikuma ja oma tervise eest hoolitsema.

Astun sisse Tallinnas Kiikri tänaval asuvasse Quantum Fitness stuudiosse, Mariita võtab mind vastu laia naeratusega ning trenniriietes. «Uh, küll täna on alles palav,» ütleb ta tervituseks ning me embame. Võtame istet mattidel keset Mariita uut treeningstuudiot ning alustame algusest. Mariita on valmis rääkima kõigest, ta silmitseb uhkusega ümbrust ning on näha, et ta on teinud õige valiku.