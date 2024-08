Arsti hoiatav nõuanne: ma ise ei kannaks sellist kotti kunagi

Neurokirurg Luke Macyszyn ütles ühes intervjuus Huffington Postile, et ta ei kasutaks kunagi kotti, mida kantakse ainult ühel õlal. Näiteks suured mahukad õlakotid ning ka seljakotid, mida kahel õlal ei kanta. Ta kirjeldab, et see põhjustab õlas pinget ja põhjustab koormust, mis surub nii kaelale, kui lülisambale.