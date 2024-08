NÄOST NÄHA Stress jätab sinu välimusele üllatava jälje

Kortisool on peamine stressihormoon, mida toodavad ja vabastavad neerupealsed. See mõjutab peaaegu kõiki organeid ja kudesid kehas. Kortisool osaleb organismi stressile reageerimise reguleerimises, põletiku allasurumises, vererõhu reguleerimises, veresuhkru suurendamises, organismi ainevahetuse juhtimises ja keha une-ärkveloleku tsükli kontrollimisel.

Kuid eksperdid märgivad, et igapäevane stress ei tõsta kortisooli taset piisavalt pikaks perioodiks piisavalt kõrgele, et põhjustada näo märkimisväärset turset või paistetust.

Need sümptomid ilmnevad tavaliselt ainult siis, kui keha toodab sageli liiga palju kortisooli – see on väga haruldane hormonaalne häire, mida nimetatakse Cushingi sündroomiks. See on sama seisund, mis Amy Schumeril. Ta avalikustas oma diagnoosi jaanuaris pärast seda, kui fännid hakkasid küsima, miks tema nägu on pundunud.