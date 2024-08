Seitse toiduainet, mida süües püsid noor ja terve

Mis on need toiduained, mis hoiavad naha säravana, tervise tugeva ja annavad energiat? Allpool on seitse valikut, mida tuleks oma menüüsse lisada.

1. Mustikad

Meie metsade staarmarjad on eestlaste jaoks vaid lühikese autosõidu ja noppimise vaeva kaugusel. Need marjad on rikkad antioksüdantide, eriti antotsüaanide poolest. Maitsev mari kaitseb naharakke ultraviolettkiirguse ja keskkonnasaaste mõjul tekkivate vabade radikaalide kahjustuste eest, mis põhjustavad naha enneaegset vananemist. Samuti aitavad mustikad parandada vereringet, mis aitab toita naharakke ja säilitada naha tervist.

2. Lõhe

Lõhe ja avokaado - superkasulik kombinatsioon Foto: Shutterstock

Lõhe on oomega-3 rasvhapete allikas, millel on palju tervisele kasulikke omadusi. Omega-3 aitab vähendada põletikku kehas, mis on eriti oluline terve naha ja liigeste jaoks. Need rasvhapped hoiavad ka naha hüdreeritud, vältides kuivust ja kortsude teket. Lisaks parandab oomega-3 ajutegevust ja kaitseb südame-veresoonkonna haiguste eest. Lõhe regulaarne tarbimine võib aidata säilitada noorust mitte ainult nahal, vaid kogu kehal.

3. Avokaado

Tõeline supervili! Avokaadod sisaldavad palju tervislikke rasvu ja vitamiine, sealhulgas E-vitamiini, mis on võimas antioksüdant. Need ained aitavad säilitada naha elastsust ja takistavad selle kuivamist. E-vitamiin kaitseb rakke päikesekiirguse ja saaste põhjustatud oksüdatiivse stressi eest. Lisaks on avokaados rohkelt folaate ja C-vitamiini, mis soodustavad naha elastsuse ja nooruslikkuse eest vastutava valgu kollageeni sünteesi.

4. Kurkum