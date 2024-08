Lively, filmi üks peaosatäitja ja produtsent, rääkis E! New Yorgile, et ikooniline katusestseen on tegelikult tema abikaasa kirjutatud. Lively, kes tegi ka väikese rolli Reynoldsi hiljutises filmis «Deadpool & Wolverine», lisas: «Aitame üksteist. Ta töötab kõige kallal, mida mina teen; mina töötan kõige kallal, mida tema teeb. Nii et tema võidud ja rõõmud on minu omad ka ja vastupidi.»

«Ei iial enam» põhineb Colleen Hooveri 2016. aastal ilmunud romaanil. Katusestseen on filmi alguses, kui Lily Bloom (Lively) kohtub Ryle Kincaidiga (Justin Baldon, kes on ka režissöör) ja neil on flirtiv sõnavahetus.

Filmi stsenarist Christy Hall ütles, et see stseen oli tõenäoliselt kõige keerulisem, kuna see on romaanis täiuslik. «Oma esimesel katsel selle stseeniga püüdsin tõesti austada seda, mida Colleen kirjutas, peaaegu sõna-sõnalt,» ütles ta. «Ma tõesti, tõesti proovisin, sest ma lihtsalt arvan, et tema sai sellega kõige paremini hakkama. Keeruline on selle stseeni juures aga, et see on pikk.»