Esiteks pead leidma endale mõjuva põhjuse, mis sind vara tõusma motiveeriks. Võib-olla on selleks töö, kuhu sa ei taha hiljaks jääda ega seetõttu kiirustada? Võib-olla on need mõned majapidamistööd, mida oled kaua edasi lükanud ja õhtuti päevast surmväsinud olles enam teha ei jaksa? Põhjuseid võib leiduda mitmeid – leia endale sobiv!

1. Ära kasuta oma telefoni äratuskellana!

See on halb mitmel põhjusel. Esiteks võimaldab nutitelefon kohe oma äratuskella edasi lükata. Ja siis veel edasi... ja veel edasi, kuni märkad lõpuks, et möödunud on mitu väärtuslikku tundi. Teiseks, kui oled harjunud telefoni näppima, siis hommikul esimese asjana telefoni kättevõtmine ärkamisele ilmselt eriti kaasa ei aita – see on samuti hiigel ajaröövel!