KASULIK TEADA 2 ülilihtsat nippi, kuidas voodiellu rohkem naudinguid tuua

Ära muretse oma välimuse pärast

Kui sa muretsed oma välimuse pärast, ei ole sa asjas täiesti sees. Mõistagi on seda lihtsam öelda, sest keha kuulub ju seksi juurde, kuid tõsiasi see on, et kui sa tantsid kuumalt vooditangot, oled sa vahepeal asendites ja nurkade all, mis võib-olla ei eksponeeri su figuuri selliselt, et võiks niimoodi Vogue’i kaanele minna. Arvad, et su partner on mures? Ei ole! Ta muretseb rohkem selle pärast, kuidas sa end tunned ja mismoodi sa reageerid. Ta nagunii juba peab sind seksikaks, muidu ta poleks sinuga voodis.

Minnes seda rada mööda edasi – võta omaks oma puudused. Intiimsus ei ole miss Universumiks kandideerimine. Sukeldu selle asemel täielikult aistingutesse ja emotsionaalsesse sidemesse. Natuke pekki või krõllis näoilme ei vähenda kirge. Usu, et su partner naudib sinuga koosolemist, mitte ei kritiseeri sind. Mida rohkem sa ebakindlaid mõtteid peast heidad, seda sügavamaks ja elektrilisemaks seks muutub.

Küsi, mida vajad

Kui sa arvad, et oled seksis halb, sest sa pole voodieluga päris rahul ja see on sinu süü, siis mõtle uuesti. Partner ei ole mõtetelugeja. Kas sul on raskusi orgasmi saamisega, sest ta ei ole täpselt õiges kohas? Kas ta saab alati enne sind? Kas on kohti, millele ta ei keskendu või mõni asend, mida sa oled alati proovida tahtnud? Kuidas sa saad neid asju, kui sa ei küsi? Ära karda küsida seda, mida soovid. Küsi ka oma partnerilt, mida ta tahab. Kui seks on mõlemale parem, võidate mõlemad.

Rahuldava kogemuse saamiseks on ülioluline küsida magamistoas seda, mida soovid ja vajad. Oluline on meeles pidada, et sinu nauding on sama oluline kui partneri oma, vahendab AllWomenStalk.