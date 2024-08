MUGI MÕNUGA 5 toitu, mida lihtsalt peab sööma küpsemas eas, et kaitsta luid

1. Piimatooted

Kaltsiumi sisaldavad toidud on luudele parimad, ütles toitumisspetsialist Antonette Hardie Fox. Neis on rohkesti kaltsiumi, mis on luude ja hammaste üks ehitusplokke. Lisaks kaltsiumile sisaldavad piimatooted ka K2-vitamiini, mille ülesanne on juhtida kaltsium pehmetest kudedest sügavale luusse. Nii muudab see luud tugevad ja hoiab ära arterite lupjumise.

2. Maasikad ja teised C-vitamiinist pakatavad marjad

C-vitamiin aitab kehal kaltsiumi omastada. See on ka oluline kollageeni tootmiseks, mis on luukoe peamine komponent. Samuti takistab C-vitamiin luude lagunemist.

3. Pähklid

Pähklites on palju kaltsiumi ja magneesiumi. Viimane osaleb kehas enam kui 300 biokeemilises reaktsioonis, sealhulgas nendes, mis reguleerivad kaltsiumi luudes. Eriti head on luudele mandlid ja India pähklid. Magneesium on vajalik, et aktiveerida D- ja K2-vitamiini, mis on võtmetegurid luude kõvaks muutmisel.

4. Tofu

Tofu on veel üks toit, mis sisaldab palju kaltsiumi. Eriti piimaallergiaga inimestele või neile, kes väldivad loomsete saaduste söömist, on tofu suurepärane kaltsiumiallikas.

19–50-aastased naised ja 19–70-aastased mehed peaksid püüdma tarbida 1000 mg kaltsiumi päevas. Tofu on lihtne viis, et seda saada, sest 115 grammis tofus on 400 mg kaltsiumi ja kaltsiumiga rikastatud tofus võib olla kaks korda rohkemgi.

5. Brokoli

Brokoli ei pruugi olla kõigi lemmiktoit, kuid see aitab hoida luid tervena. Brokoli sisaldab kaltsiumi, C-vitamiini ja K-vitamiini – kõik on vajalikud luude kasvamiseks ja taastamiseks, vahendab News Fox.