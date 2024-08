ALLKIRJAD ALL Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki lahutuse kohta on selgus majas

Pikka aega oma abieluprobleeme lahendada püüdnud Jennifer Lopez ja Ben Affleck on välismeedia andmetel jõudnud oma abielu lõpetamisele väga lähedale. Daily Maili sõnul on mitmed paari lähedased sõbrad jaganud, et paari lahutusdokumendid on valmis ja allkirjastatud, kuid mitte veel sisse antud.