Jennifer Lopez on leidnud lahutusjuttude keskel endale üllatava liitlase

Affleck ja Garner kohtusid filmi «Pearl Harbor» võtetel, abiellusid 2005. aastal ja said kolm last, enne kui 2015. aastal suhtele joone alla tõmbasid. Affleck abiellus 2022. aastal Lopeziga. Nüüd, kus Lopezi ja Afflecki suhe käib kuuldavasti mööda kive ja kände, on Lopez valinud usaldusisikuks naise, kes on selle kõik varem läbi teinud. «JLo puistab Jenile südant, sest teab, et ta on ainuke inimesi maailmas, kes mõistab, mida ta läbi elab,» pajatas lähedane allikas.

Väidetavalt arvab Garner, et Lopez avaldab Affleckile head mõju ning toetab paari kokkujäämist ja soovib, et Affleck ei kordaks vanu mustreid.

Bennifer võib Garneri abist hoolimata olla hukule määratud

Garner ei hoia üksnes Lopezi kätt, vaid ka Afflecki oma. 19. mail nähti Garnerit saabumas Afflecki Brentwoodi koju, kus viimane on viimasel ajal väidetavalt viibinud. Garner oli ilmselt seal, et rääkida Affleckiga tema abielu päästmisest. Teine allikas avaldas: «Jennifer Garner julgustab Beni oma abielu nimel vaeva nägema. Ta toetab täielikult nende suhet ega taha midagi muud, kui et ta oleks õnnelik.»

Jennifer Garner Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com / Scanpix

Paistab, et Garner on ülimalt toetav eksnaine. Kuid ta ei toeta Affleckit vaid tema õnne pärast, vaid peab silmas kogu pere heaolu. Paarile lähedane allikas väitis, et Garner on Lopezile selgeks teinud, kui tähtis pereliige ta on. Garner olevat üks ainukesi naisi, keda Affleck kuulab ja kes suudab ta serva pealt tagasi tuua, kui sõltuvus oma küünised ta järele sirutab, vahendab The List.

Kahjuks võib Affleck olla aga suhtega juba lõpparve teinud ja abielu ei pruugi olla päästetav. Kolmas allikas väitis, et pärast kaheaastast abielu on Affleck «nüüd mõistusele tulnud ja mõistab, et see lihtsalt ei toimi».