Need seitse levinud toidumüüti teevad su tervisele kasu asemel kahju

Ära usu kõike, mida kuulujuttude tasandil räägitakse. Vaatame üle peamised müüdid tervisliku ja «tervisliku» toidu kohta.

Müüt: kõik rasvad on halvad

Madala kalorsusega ja madala rasvasisaldusega toite propageeritakse sageli kui tervislikumaid valikuid. Kuid kas kõik rasvad on halvad? Vastus on ei. On olemas häid ja halbu rasvu. Piirata tuleks küllastunud- ja transrasvade tarbimist.

Tervislikeks peetakse mono- ja polüküllastumata rasvu. Neid leidub näiteks pähklites, seemnetes, oliivides, avokaados ja rasvases kalas, need aitavad alandada vere kolesteroolitaset ning vähendada südamehaiguste ja insuldi riski.

Müüt: värsked puu- ja köögiviljad on tervislikumad kui külmutatud või konserveeritud

Külmutatud marjad ja köögiviljad Foto: Shutterstock

Peaaegu kõik puu- ja köögiviljad – värsked, külmutatud, kuivatatud või mahla pressitud – võivad olla tervisele kasulikud. Uuringud näitavad, et külmutatud või konserveeritud puu- ja köögiviljad võivad olla sama toitvad kui värsked. Lisaks maksavad need vähem. Ainus asi, mida jälgida, on lisatud koostisosad, nagu suhkur, küllastunud rasv ja naatrium. Võimalusel piirata nende toodete tarbimist, mis sisaldavad lisatud suhkruid ning soolasisaldusse tasub samuti süveneda, et mitte soovitatud päevast annust ületada.

Müüt: taimsest toidust ei saa piisavalt valku