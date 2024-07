See maitsev ja tervislik suvine amps paneb kilod kukkuma

Hapukirsside melatoniinisisaldus parandab une kvaliteeti ja kestust. Melatoniin on hormoon, mis reguleerib une-ärkveloleku tsüklit ning hapukirsid on selle und soodustava ühendi loomulik allikas.

Uuringud on näidanud, et kirsside regulaarne söömine toetab liigeseid ja vähendab põletikuliste seisunditega seotud ebamugavusi.

Kirsid on head kiudainete allikad. Kiudained hoiavad seedimist korras, reguleerivad roojamist, ennetavad kõhukinnisust ja toetavad mikrobioomi.

250 grammi kivideta punaseid kirsse sisaldab 25 protsenti päevasest C-vitamiini vajadusest, mis on hästi tuntud toitaine terve immuunsüsteemi toetamiseks.

Kirsid on suurepärane suupiste kaalu langetamiseks, kuna neis on palju kiudaineid ja vett, mida on seostatud kaalulangusega. Lisaks aitavad kirsid magusaisu rahuldada ilma ülearuste kaloriteta, kirjutab EatThis.