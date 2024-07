Shannen Doherty arst kirjeldab staari viimaseid tunde: ta polnud valmis minema

Piro lisas, et 2015. aastal rinnavähi diagnoosi saanud Shannen oli väga intelligentne inimene, kes oli oma tervise teekonnal väga teadlik ja aktiivne. «Ta tahtis elada iga päev mitte nii, nagu oleks see tema viimane päev, vaid nii, nagu see oleks tema jaoks uue peatüki algus.» Arst tõdeb ka samas, et kuigi Doherty ei kaotanud usku ega lootust, mõistis ta, et tema tervis halveneb.