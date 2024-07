Shannen Doherty võitles lisaks haigusele ka suurte rahaprobleemidega

Pika lahutussaaga ja haiguse tõttu selgub, et legendaarne telenäitleja siples kulisside taga suurtes võlgades. Tema ainus vara oli tema Malibu kodu, mille väärtuseks on hinnatud umbes kuus miljonit dollarit. Kolm aastat enne surma teenis näitlejanna oma ettevõtte Shando Productions Inc kaudu 21 642 dollarit kuus, vahendab The Sun US, kuid tema kulud olid 53 080 dollarit kuus, mis tähendas, et tal jäi iga kuu puudu 31 438 dollarit. Lisaks tasus ta oma lahutusadvokaadile õigusabikulusid ligi 100 000 dollari eest. 2018. aastal võttis Doherty lisaks veel ühe kodulaenu suuruses 2,8 miljonit dollarit.