NAUDI ELU Just nii vabaned lihtsa vaevaga üleliigsest stressist

«Ei» ütlemise tasu

Selle kunsti omaksvõtmine toob ellu palju positiivsust, sest see võimaldab rohkem aega ja energiat pühendada sellele, mis on tõeliselt oluline, olgu selleks isiklikud kired, perekond või lihtsalt paus, et nautida elu. See seisneb tasakaalu leidmises ja mõistmises, et igast võimalusest ei pea kinni haarama. Mõnikord on kõige parem otsus jääda passiivseks, et jätta ruumi sellele, mis on tõeliselt vastavuses Su väärtuste ja võimalustega.