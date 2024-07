PROOVI JÄRELE Joo neid jooke, et su veresuhkur ei hüppaks üles-alla

Tervislik toitumine ja trenn on muidugi veresuhkru parimad sõbrad, kuid ka jookidel on suur mõju. Ehkki pole olemas ainsat võlumärjukest, mis veresuhkru alla tooks, aitavad mõned joogid veresuhkrut stabiliseerida ja vältida suuri kõikumisi.

Parimad joogid veresuhkru jaoks

Vesi

Veresuhkru tasakaal peitub piisavas veejoomises. Kuna veri koosneb peamiselt veest, võib isegi kerge veepuudus põhjustada vere kontsentreerumist ja kõrgemat glükoosisisaldust.

Must kohv

Iga toit või jook, mis on antioksüdant (või nimetatakse polüfenooliks), vähendab süsivesikute (teatud tüüpi suhkru) imendumist, nii et veresuhkur ei karga hooga lakke. Kui lisad kohvile suhkrut ja koort, siis see ei aita.

Roheline tee

Ka rohelises tees on polüfenoole ja kõige rohkem on neid matcha tees. Ka magustamata jäätee on üks hea variant vedelikku saada.

Ploomimahl

Võiks ju arvata, et puuviljamahl pole parim variant veresuhkrule, kuid 100-protsendiline ploomimahl on tervisele kasulik. Ploomimahlas on neli grammi kiudaineid portsjoni kohta ja see toetab soolestikku, mis omakorda mõjutab veresuhkru reguleerimist. Kiudainerikkad toidud stabiliseerivad veresuhkrut ja vähendavad söögiisu, kirjutab MindBodyGreen.