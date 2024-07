See tavaline toidulisand aitab jonnakatest punnidest lahti saada

Oomega-3-rasvhapped on rakkude funktsioneerimiseks hädavajalikud, eriti silmades ja südames. Organism neid loomulikult ei tooda, kuid neid saab kätte sellistest toiduainetest, nagu kala, Kreeka pähklid, linaseemned ja lehtköögiviljad. Oomega-3-rasvhapetel on põletikuvastane toime. Uuringud on näidanud, et tervislikud rasvad leevendavad aknet.

Oomega-3-rasvhapete tase oli alguses umbes 4,9 protsenti. Teadlased ütlesid, et need, kes ületasid kaheksa protsenti, kogesid, et akne vähenes märkimisväärselt. Samas rõhutas uuringu autor Anne Guertler, et seda ei tohiks võtta kui retseptiravimite asendust, vaid kui väärtuslikku lisandit oma akne raviplaanile. Guertleri meeskond märkis, et mõned inimesed jäid uuringust välja, kuna nende akne süvenes, kirjutas New York Post. Edasised uuringud peaksid hindama, kas oomega-3-rasvhapete taseme tõstmine veelgi annab täiendavat kasu.