KAS TÕESTI? See populaarne jook kahandab naiste rindu

Nimelt võivad need daamid, kes joovad kolm tassi kohvi päevas, vähendada rinnavähi tekke tõenäosust. Rootsis läbiviidud uuringud (milles osales 270 naist) näitasid, et umbes pooled naistest kannavad geeni, mis paneb kohvi joomisel rinna kokku kuivama. «Nad muutuvad väiksemaks, kuid ei kao ära,» kinnitas Jernstroem YourTango vahendusel. See on vähemalt kergendus.

Ta lisas: «Igaüks, kes arvab, et suudab ainuüksi rinnahoidja mõõtude järgi ära arvata, millised naised on kohvijooja, pettuvad. Asi on selles, et rinnal on kaks mõõdet – korvi suurus ja ümbermõõt, nii et te ei saa arugi.»

Justkui kellegi arvamus takistaks kohvi nautimist. Tee seda, mis sulle meeldib! Ära lase ühiskonnal ega Rootsi teadlastel ennast morjendada. Rinnasuurus ei oma tähtsust ja isegi kui omaks, siis kohv on ikka olulisem.

Paljud täiskasvanud naised on aga ka märganud, et nende rindade suurus muutub vanusega. Mõned põhjused, nagu rasedus ja menopaus, muudavad ilmselgelt rindu, kuid mitte ainult. Paljud naised on öelnud, et nende rindadel tekkis 20ndate lõpus kasvuspurt, ehkki nad ei saanud lapsi ega võtnud kaalus juurde.

Ilukirurgia konsultant Pundrique Sharma ütles, et pole meditsiinilisi tõendeid, et oleks olemas teine puberteet. Kuid on naisi, kellel arenevad rinnad kuni 20ndate eluaastate keskpaigani. Ta lisas, et rindade kasvu põhjustavad hormoonid – östrogeen –, samuti rasv ja geneetika. Sestap suurendavad hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ja rasedus rindu. «Rindade välimust mõjutavad ka teised tegurid, näiteks rindade ümber olev nahk, mis vanemaks saades kaotab elastsust.»

Oluline on jälgida oma rindu ning hoida silm peal rinnavähi tunnustel. Ebatavalised muutused ja kühmud vajavad uurimist, mistõttu pöördu oma perearsti poole.