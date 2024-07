PROOVI JÄRELE Kasulikud nipid, kuidas päevade ajal magusaisu ohjeldada

Päevade tõttu läheb keha paiste ning tahaks süüa palju magusat ja rämpstoitu. Ja kuigi see kestab umbes nädalakese, võib see olla päris kurnav, eriti kui sa soovid toituda tervislikult või paar kilo kaotada. Allpool on nipid, kuidas seda söömafestivali ohjeldada.