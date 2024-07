Ekspert: need 5 levinud suhtenõuannet on täielik jama

Mehelik-naiselik polaarsus

Kõik suhtealased nõuanded, mis keskenduvad mehelikkusele ja naiselikkusele, on lihtsalt halvad, kirjutas Jackson. See tähendab nõuandeid, mis viitavad, et mehel on vaja tugevat mehelikku energiat, et naine saaks olla naiselikult pehme ja hoolitsev. Teisisõnu, hulgaliselt ilusaid sõnu, mis tugevdavad vananenud soonorme – alfaisane ja traditsiooniline naine. Kuid me ei vaja rohkem naiselikke või mehelikke inimesi, et luua tugevaid suhteid, vaid autentsust, ausust, lähedust, intiimsust ja järjepidevust. Neil omadustel pole aga midagi pistmist sooga.

Partneri testimine

Tavaline on näha suhtenõuandeid, mis kutsuvad ühel või teisel viisil üles partnerit testima. Kuid keegi ei taha tunda, et kogu nende suhe on üles ehitatud teatud kriteeriumide läbimisele, et jõuda järgmisele, loodetavasti turvalisemale tasemele. Kindlasti ei loo see intiimsust.

On suur vahe, kas pidada vestlusi, et välja selgitada omavaheline sobivus või panna inimest proovile. Kui sa püüad kedagi armukadedaks teha või nõuad, et ta seaks sind esikohale, kui tal on muid kohustusi, et näha, kuidas ta käitub ja selle põhjal otsustada, kas ta kukkus läbi või ei, õõnestab see suhet.

Karistamine