ADVOKAAT PALJASTAB Kes siis rohkem petavad? Mehed või naised?

Steven Bartletti taskuhäälingusaates «The Diary of CEO» räägib kuulus lahutusadvokaat James Sexton petmisest ja sellest, kuidas ei ole alati mehed need, kes petavad, vaid sama suur kogus on ka naisi. Ta leiab, et ei saa ilmtingimata öelda, et üks pool rohkem või vähem petaks. Tavaliselt on mehed need, keda süüdistatakse suhte purunemises, kuid tegelikult petavad mõlemad, nii mehed kui naised tohutult palju.

Aastaid on arvatud, et mehed petavad rohkem kui naised, kuid kolumnisti Jana Hockingu kogemuse põhjal on advokaadi väide tõeväärne. Jana sõnul seisneb erinevus selles, et naised on saladuste hoidmises palju paremad.

Mehed unustavad tihti kustutada tekstisõnumeid, neil ei tule pähe, et nende abikaasad võivad näha nende arveid, pangakonto tehinguid, rääkimata pesu pesemisest, mille käigus võib huulepulga plekiga särk välja tulla.

Jana toob näiteks enda sõbranna, kes sai enda mehe petmisest teada ainult sellepärast, et nende laps leidis pereauto tagaistmelt tühja kondoomipakendi. Teine sõbranna kasutas võimalust, kui ta mees tuli purjus peaga koju, käis mehe telefoni läbi ja avastas, et ta abikaasal oli neli aastat olnud armuke.



Hocking võrdleb enda sõbrannasid salaagentidega, kes lihtsalt kogemata peale joomist teevad ühe apsaka või saavad enda eksiga kokku. Pärast teo tegemist oskavad nad enda jäljed ja tõendusmaterjali üliosavalt ära peita. Samas meeste puhul on kohe märgata, kui nad äkitselt rohkem aega jõusaalis veedavad või enda riidekappi värskendavad, siis on midagi kahtlast teoksil.

Uuringud näitavad, et kuna mehed kaasavad ennast palju suurema tõenäosusega riskantsetesse olukordadesse ja on enda petmisega vähem diskreetsed, siis on ka neil kergem petmisega vahele jääda. Erinevalt meestest, leiavad naised selle aja, et kõik enda kahtlased tegevused peita ning kui tõde peaks päevavalgele tulema, siis on seda meelega tehtud.