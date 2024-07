Kehakeeleekspert printsess Diana viimasest sünnipäevast: ta oli läbi teinud suure muutuse

Oma viimase sünnipäeva veetis Diana Tate Gallery sajanda aastapäeva auks korraldatud pidulikul õhtusöögil. Austajate ja fännide mällu sööbis printsessi must Jacques Azagury õhtukleit ning särav naeratus. Kehakeeleeksperdi sõnul oli see õhtu meeldejäävalt sümboolne, sest siis oli näha, et Diana on raske minevikuga rahu teinud.