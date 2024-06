Kuningas Charles elab lastelastega lähedase suhte puudumist valusalt läbi

75-aastane Briti monarh tervitas teisipäeval Buckinghami palees Jaapani keisrit Naruhitot ja keisrinna Masakot. Kuningas Charles mainis riikliku banketi kõnes mõningaid Jaapani kultuuri aspekte, sealhulgas Hello Kittyt, lendõngitsemist ja Pokémoni. Ta mainis kõnes ka oma lapselapsi.

«Mul on kahju teatada, et mul pole hiljutiste kalapüügikatsetega õnne olnud – Pokémoni fraas gotta catch ’em all (peab nad kõik kinni püüdma) võib minu lastelastele tuttav olla, kuid minu jaoks on see pigem unistus, mille poole pürgida,» naljatas ta.

Charlesil on kokku viis lapselast. Tema vanimal pojal, prints Williamil (42), on oma naise Kate Middletoniga (42) kolm last: prints George (10), printsess Charlotte (9) ja prints Louis (6). Tema nooremal pojal, prints Harryl (39), on Meghan Markle’iga (42) kaks last: prints Archie (5) ja printsess Lilibet (3).

Kuningas on Williami lastega palju aega koos veetnud, kuid mitte Harry lastega. Harry ja Meghan kolisid 2020. aastal USAsse ning loobusid perekonna pingelistest suhtest tingituna oma kuninglikest kohustustest.

Kuninglik kommentaator Michael Cole ütles, et Charles kahetseb, kuidas tema keeruline suhe Harryga on tema suhet Archie ja Lilibetiga mõjutanud. Michael ütles 11. juunil, et Charles elab oma California lastelastega lähedase suhte puudumist valusalt läbi.