PROOVI JÄRELE Snäkk, mis teeb ajule head ja hoiab piha peene

Uuringud on isegi näidanud, et piimatooted parandavad vananedes kognitiivseid funktsioone. »Kui sul pole laktoositalumatust, tasub piimatooteid oma lauale tervitada,» ütles Lugavere.

Kreeka jogurt on ka hea toiduaine, et kaalust alla võtta ja oma vöökohta saledamaks saada.

Kreeka jogurtis on palju rohkem valku kui tavalises jogurtis. Valk on aga küllastavam kui süsivesikud või rasvad, nii et täiskõhutunne kestab kauem. Sel juhul aga sööd tõenäolisemalt vähem kaloreid ja see aitab alla võtta.