JÄÄKOHVI SÕLTUVUS Eksperdid selgitavad, miks mõnede jaoks on see päeva lahutamatu osa

Ekspertide sõnul on selleks mitu erinevat põhjust, miks mõnede inimeste jaoks on jääkohv muutunud päeva lahutamatuks osaks, vahendab The Science Times.

Ameerika psühholoog Deborah Gilman selgitab, et nii nagu paljud muud tegevused, võib kohvijoomine muutuda igapäevaseks harjumuseks. Kui valitud joogiks on saanud just jääkohv, siis on raske muuta juba väljakujunenud harjumusi. Gilman lisab, et iga päev uute valikute tegemine võib olla vaimselt koormav, seega pakub kindel harjumus teatud tasakaalu ja turvatunnet.

Mitmete uuringutega on leitud, et kofeiin võib mõjutada ka meeleolu. Olenemata temperatuurist võib kohv tuju parandada, kuid liigses koguses võib see põhjustada ärevust.

Üks levinuid põhjuseid, miks kohv ei ole kõigi lemmikjook, on selle tugev ja ainulaadne maitse. Toiduteadlane Jessica Gavin selgitab, et kui kohv on kuumem, on ka selle maitse intensiivsem. Seega need, kelle jaoks kuum kohv tundub liiga kibe, valivad sageli jääkohvi, mille puhul on mõru maitset vähem tunda. Lisaks võib külm kohv mõjuda värskendavalt ja muuta olemise erksamaks, samas kui kuum jook võib olla lõõgastava toimega.

Jääkohvi populaarsus ei sõltu ainult selle maitsest. Kohvieksperdi Johny Morrisoni arvates on tegemist teatud elustiili ja kultuuriga, seda eriti noorema põlvkonna seas. Ta lisab, et sotsiaalmeedia on samuti võimendanud jääkohvi tarbimist, eriti Tiktokis ja Instagramis, kus sellel on suur turunduslik tõmbejõud. Morrisoni sõnul on külmad joogid visuaalselt palju atraktiivsemad kui kuumad.