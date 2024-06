RANGE DIEET Victoria Beckhami menüü pole juba aastaid muutunud

Victoria Beckham rääkis hiljutises naisteajakirjale Grazia antud intervjuus enda toiduharjumustest ning kuidas enda välimuse eest hoolt kandmine nõuab palju tööd ja pingutust. «Ma olen väga distsiplineeritud, mis puudutab seda, kuidas ma söön, kuidas ma trenni teen ja kuidas ma töötan. See on see, kes ma olen,» selgitab popbändi Spice Girls liige. 2019. aastal antud intervjuus avaldas Victoria, et enda näonahk säravana hoida, sööb ta päevas neli avokaadot, vahendab Page Six.

Victoria abikaasa, tuntud jalgpallistaar David Beckham, on varem kõnelenud sellest, kuidas ta kaasa on viimased 25 aastat ühte ja sama asja söönud. «Alates temaga kohtumisest sööb ta ainult grillitud kala ja aurutatud köögivilju. Väga harva kaldub ta sellest kõrvale.» Davidi sõnul on ainuke erand olnud siis, kui naine oli nende tütre Harperi ootel, kes sündis aastal 2011.

Paaril on kokku neli last. Victoria meenutab aega, mil ta oli just enda esimese lapse saanud ning uuesti avalikkusse ette astudes sai ta meedias kriitika osaliseks. «Sellised asjad võivad mõjutada, kuidas sa ennast tunned ja käitud,» selgitas Victoria hiljutises intervjuus. Nüüdseks on ta aga leidnud tasakaalu ning hoolimata enesele loodud piirangutest oskab ta samal ajal elu nautida. Ta tunnistab, et talle meeldib vahetevahel ka veini juua, kuid ta ei muretse sellepärast, kui palju kaloreid ühes klaasis on. «Ükskõik. Elu on liiga lühike. Veedame enda aega mõnusalt,» soovitab Beckham.