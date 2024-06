Need teesordid teevad kõhupekile tuule alla

Kaalu kaotamine on niigi raske, kuid just kõhupiirkonna rasvast lahti saamine võib olla eriti keeruline väljakutse. Kõhurasv ehk vistseraalne rasv paikneb kõhus asuvate organite ümber ja on seetõttu ohtlikum, kui muud rasvkoed. See võib suurendada nii südamehaiguste, kui diabeedi riski.