HOIA END Need 4 olulist märki viitavad, et suuremas stressis ei saakski olla

Emotsionaalsed muutused

Esimene märk stressist ilmneb juba muutunud meeleolus ja heaolutundes. Ameerika arsti Gerda Maiselli sõnul võib pea olla hõivatud lendlevate mõtetega, mis omakorda mõjutab mälu ning tähtsate asjade meelespidamist, vahendab New York Post. Stressiga kaasnev ärevustunne muudab senimaani nauditud tegevused ebahuvitavaks ning isegi igapäevased toimingud muutuvad vaevaliseks.

Pinge suhetes

Tavaliselt märkavad muutusi käitumises meile kõige lähedasemad inimesed. Ärritunud olek, tugevad emotsionaalsed lajatused ja eneseisolatsioon viitavad sellele, et tegu võib olla stressiga.

Haigestumine

Uuringud on näidanud, et stress mõjutab meie keha tervikuna. Nõrgenenud immuunsüsteem võib lõpuks viia sagedaste haigestumisteni. Meie kehas leiduvad loomulikud tapjarakud järk-järgult vähenevad ning keha ei suuda enam viiruste vastu võidelda. Suurenenud kortisoolitase takistab keha põletikuvastast reaktsiooni, mistõttu on nakkused kerged tulema.