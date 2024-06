PANE KÕRVA TAHA Nipid, kuidas vältida puhkusereisi ajal kosumist

Enamik meist armastab puhkuse ajal kuhugi reisida. Ja sel ajal tahaks välja näha ja tunda end suurepäraselt. Puhkusel võib aga rännata suhu igasugu head-paremat, nii et enne kui arugi saad, on kõik kevadised pingutused korstnasse lennanud. Õnneks on viise, kuidas kilod eemal hoida, ilma et puhkuserõõm hävineks. Loe altpoolt nõuandeid.