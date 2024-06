Kui sa teed hommikuti neid asju, siis kaal kukub kolinal

Jooga

Isegi kui sa ei tunne, et joogaga põletaks palju kaloreid, on see suurepärane algus päevale. Kui alustad hea enesetundega hommikut, siis oled juba poolel teel paremate toiduvalikute poole.

Joo kuuma vett sidruniga

Kuum vesi sidruniga ergutab seedimist, ajab toksiinid kehast välja ja vähendab söögiisu. Kui suudad end kohvist või teest võõrutada, on see ideaalne jook, et alustada hommikut ja langetada kaalu!

Joo mahla

Värskelt pressitud mahl on suurepärane viis päeva alustada. Nii saad hõlpsasti hommikusöögi kõrvale ka juba mõne portsjoni puu- või köögivilja.

Lükka õhtune trenn hommikusse

Kui sul on kombeks trenni õhtuti teha, lükka see hommikusse, sest su päev saab sellise hoo sisse, et rajalt on hulga raskem välja kukkuda.

Heida varem magama

Kui hilisõhtuti kipub nälg näpistama, siis mine parem varem magama. Lisaks suudad siis ka kergema vaevaga hommikul ärgata ja näiteks trenni teha.

Mine jalgsi või rattaga tööle

Kui ela töökohale või piisavalt lähedal, siis vaheta auto ratta vastu välja või jaluta tööle.

Ära söö kontoris hommikust

Kui sa ei söö kodus hommikust, siis on üsna tõenäoline, et sa võtad tee pealt mõne sõõriku või saiakese. Niimoodi on aga kaloritel väga lihtne kuhjuda, kirjutab AllWomenStalk.