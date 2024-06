ETTEVAATUST Kui soovid jalutades kaalust alla võtta, siis ära neid vigu tee

Vaatamata kõndimise näilisele lihtsusele, saboteerivad paljud inimesed end kogemata ning ei kaota kaalu. Allpool on kirjas kõige levinumad kõndimisvead ja praktilised näpunäited, kuidas asja parandada.

Ei kõnni piisavalt

Kuigi kõndimine on fantastiline viis, et kalorid põlema pista, ei piisa rahulikust jalutuskäigust paar korda nädalas. Tuleb kõndida piisavalt, et tekiks kaloridefitsiit.

Eesmärk on teha nädalas vähemalt 150 minutit mõõdukat või 75 minutit intensiivset trenni. Kui oled alles alustanud, suurenda järk-järgult oma igapäevast sammude arvu ja sea eesmärgiks umbes 10 000 sammu päevas. Kõnni iga päev, sest järjepidevus on edu võti.

Ei suurenda intensiivsust

Mugavas tempos kõndida on parem kui üldse mitte kõndida, aga kui eesmärk on kaalust alla võtta, tuleb intensiivsust tõsta. Mõned lihtsad nipid selleks:

Viska selga raskusvest, seljakott või kõnni hantlitega.

Kõnni ebatasasel maastikul

Tõsta tempot

Kõnni vaheldumisi kiiresti ja aeglasemalt

Sa ei tee soojendust ega jahuta end maha

See on tavaline viga, mistõttu inimesed kipuvad end vigastama. Kõnni viis-kümme minutit aeglaselt, et tõsta pulssi järk-järgult ja valmistada lihaseid trenniks ette. Samamoodi võimaldab jahtumisperiood jalutuskäigu lõpus pulsil normaliseeruda ja vältida lihaste jäikust.

Ei pööra tähelepanu toitumisele