Mees rikkus lastega peaaegu naise maratonivõidu: mina nõuaksin lahutust

Kulutulena on levimas TikToki video, kus mees ületas peaaegu piiri, et oma naise võiduvõimalused nullida.

Videol on näha naist, kes jookseb grupis maratoni finiši poole ja spurdib otsustavalt enne lõppu, et võidutiitel endale napsata. Hetk hiljem sekkub tema hasartne abikaasa, kes on koos lastega jooksurajal ja saadab põngerjad ema õnnitlema, kuigi naine ei ole veel finišijoont ületanud ega võistlust lõpetanud. See läbi mõtlemata tegu oleks peaaegu naiselt võistluse võidu röövinud.