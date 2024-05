Christina Applegate heitles «Tuvikeste» ajal raske haigusega

Applegate kirjeldas oma ema väga võistlushimulisena. «Kui ma sain oma kaalu 50 kilole, küsis ta, kuidas ma seda tegin. Ja põhjus oli see, et mul oli söömishäire,» rääkis ta.

Arutelu söömishäire üle tekkis taskuhäälingus seetõttu, et Applegate tunnistas, et deemon tema peas on pärast tema hiljutist kaalutõusu väga tugevalt tagasi tulnud ja see hirmutab teda. Ta ütles, et pärast multiskleroosi diagnoosi 2021. aastal, on ta juurde võtnud 20 kilo.