Arst vannub käsi südamel: see nipp uinutab su mõne minutiga

Uni on inimestele hädavajalik ja määrava tähtsusega meie enesetundele, tervisele ja füüsilisele vormile.

Dermatoloog Dr Scott Walter tegi TikTokis postituse, kus kirjeldab raudkindlat kiire uinumise tehnikat, mida ta ise nimetab kognitiivse segamise nipiks. «See matkib mikrounenägusid, mis tekivad muidu unerežiimile ülemineku ajal. Ajule annavad need signaali, et uinumine on ohutu.»