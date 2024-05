Teadlased tegid populaarsete teismeliste tüdrukute kohta üllatava avastuse

Sellel on mitu põhjust. Üks on see, et alates umbes 13. eluaastast nihkub meie kehakell veidi hilisemaks, nii et teismelistel on sageli raske magama jääda. Kui kombineerida seda varajase tõusmise, koolitükkide, hobide ja ekraaniajaga, pole ime, et paljudel teismelistel on raske und saada.