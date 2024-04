Keha on mõeldud liikumiseks

10 000 sammu päevas on soovitus, mida järgitakse hardalt. Või siis vähemalt peetakse seda pühaks tõeks. Kuidas tegelikult on? Kas peaks igapäevaselt oma tervise heaks rohkem liikuma või piisab ka vähemast?

Kuigi see konkreetne arv ei põhine meditsiinilistel või teaduslikel uuringutel, on see aastakümneteks jäänud meie igapäevaste sammueesmärkide etaloniks.