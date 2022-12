KUI PALJU ON TERVISLIK? ⟩ Uuring lükkas ümber müüdi, et minimaalselt on päevas vaja teha 10 000 sammu

Kõik on kuulnud, et vähemalt 10 000 sammu päevas annab meile koormust, on kasulik südamele, liigestele, kaalule ja vaimule. Muuhulgas saab regulaarse kõndimisega ära hoida diabeeti, kõrget vererõhku ja vähendada elustiili haiguseid. Tänapäeval on auto või ühistranspordiga isegi lühikesi vahemaid liiga lihtne läbida. Ja kellele ei meeldi treppidest kõndida, saab pea alati mugavalt liftil end korruste vahel sõidutada lasta.

Seetõttu soovitatakse end igapäevaselt rohkem liigutada ja spetsiaalselt juurde kõndida, sest sammude lugemine on tehnika poolt imelihtsaks tehtud. Kui palju samme aga peab tegema, et regulaarne kõndimine tõesti tervisele kaasa aitaks?

Legend 10 000 sammust on kangekaelselt inimeste meeltesse kinni jäänud. Isegi esimene Šveitsist pärit mehaaniline sammulugeja aastast 1780 jõudis maagilise numbrini 10 000! Kui aga päeva jooksul ei õnnestu sellest koormusest mingil põhjusel kinni pidada ja see number väiksemaks osutub, on südametunnistuse piinad kerged tulema.

Isegi vähem samme toob sama efekti

Nüüd on vana tõepärasus proovile pandud: Massachusettsi ülikooli uus eksperiment jälgis üle kümne aasta 2100 täiskasvanut vanuses 38 kuni 50. Pikaajalist vaatlust on nüüd hinnatud ja see andis üllatava tulemuse.