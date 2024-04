Sellist moenädalat pole Eestis näinud mitte keegi! Kõrgmood kõndimas sillerdaval veel, ilusam kui elu. Need õnnelikud, kes Kalev Spa saali mahtusid, said tõesti osa millesti ainulaadsest. Kuid ka sinul on see võimalus - vaata ära meie 11 videot, galeriid ja suur ülevaade kõigest toimunust!

Vaata tempokat ülevaatevideot selle aasta moe suursündmuselt. Kahe pika ja põneva moepäeva parimad hetked on kokku kogutud kolme minutisse siin:

Kõrgmoe kuninganna

«Vapustav! Tõeline pärl,» ütles esireas istuv moeekspert Anatoli Ein tuliselt kui äsja oli lõppenud Kristina Viirpalu õhkõrn haute couture etendus. Selliseid käsitöömahukaid unelmaid mis löövad laineid ja lõikavad loorbereid igas maailma moepealinnas ning punasel vaibal suudab lavale panna just Viirpalu.

Kristina Viirpalu Couture, Tallinn Fashion Week 2024 Foto: Erlend Štaub

Iga mudel tema loomingust koosneb käsitöömeistrite sadadest töötundidest ja mõjub lummavalt. Kuid on üks mustkunstitrikk, mida tõesti tundub kõige paremini valdavat just Viirpalu - tema paljastavates mudelites on alati kõrgklassi hõng, ei iial odavust ega tühist edevust. Kuidas ta seda küll teeb? «Ma ei talu labasust,» avaldab moelooja. «Küllap minu eripära ongi see, et seksikus ei ole sümbioosis labasusega.» Vaata suurt galeriid!

Embassy geeniused