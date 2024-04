AVAPAUK! VIDEO ⟩ Moegeeniused Embassy of Fashionist korraldasid vee peal imelise etenduse

Tallinn Fashion Week sai erksa avalöögi kolme moegeeniuse etendusega, sest kuidas veel iseloomustada Aldo Järvsood, Ketlin Bachmanni ja Riina Põldroosi.

Kui kõnnib mannekeen...

Eesti moepublikul ainulaadne võimalus osa saada enneolematust moeetendusest, mis toimub otse vee peal. «See hull mõte minna vee peale oli mu unistus juba aastaid,» jutustab Järvsoo. «Idee võttis mu peas kuju aastaid tagasi, kui käisin ühe ujujast sõbra võistlustele Kalevi ujulas kaasa elamas ja unistasin valju häälega: vaat siin tahaks show’d teha! Ja mina ei tea, kuidas see toimub, aga kõik minu soovid on viimaks täide läinud.» Imetle Aldo loomingut vee peal, kus madrusetriipudest said laintevahupallid.

Embassy of Fashioni raskekahurvägi andis moeetendusele võimsa ja imelise avalöögi. Kuigi toimumiskoht oli suurejooneliselt enneolematu, oli etenduse kulg nende sõnul hoopis üllatavalt rahustav ja rahulik. «Kui toimumiskohaks on spaa, siis on see õhkkond juba lõõgastav ja rahustav,» naeris Aldo.

Riina Põldroos tõi Kalev spaasse suveöö peomeeleolu ja jagas, kust tema inspiratsioon nii värviliseks kollektsiooniks tuli. «Sa vaata neid värve, mis vee pealt vastu sillerdavad, see ongi soovitus, mis värve sel kevadel kanda,» vastas ta Kristina Herodesele vahetult pärast etenduse lõppu. Vaata kogu Riina etenduse lummavat galeriid!