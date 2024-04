JULGE TEMP ⟩ Sala-show, mida TFW kavast ei leia, aga mis toimus siiski

Sandra: Tunne on väga tuline! Seal viimastel minutitel pani küll rinna veidi pitsitama... Aga praegu on hästi positiivsed emotsioonid ja suur uhkus enda üle, et see kõik sai lõpuks ikkagi tehtud. Ja toimis koos hästi ka.

Antonio: Ma just hakkasin mõtlema, et tegin oma esimese show aastal 1998. Ja olen selle aja sees teinud, ma isegi ei tea mitu kollektsiooni, neid on megapalju olnud. Aga lõbus fakt on see, et tegin viimase show, mis ei olnud mõne teise brändi alt, kakskümmend aastat tagasi. Ehk minu jaoks on see päris oluline verstapost. Ma olen superõnnelik selle üle, et me saame Sandraga koos teha. See sünergia, mis tekkis, on lihtsalt fantastiline!