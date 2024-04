GALERII JA VIDEO ⟩ Disainer Kriss Soonik hüppas otse lavalt vette: kui juba šõud teha, siis...

Kui selgus, et tänavune moenädal toimub vees, oli modellidele erinõue, et nad oskaksid ujuda. Loomulikult peavad disainerid ise valmistuma võimaluseks, et nende looming saab märjaks. Andekas moelooja Kriss Soonik-Käärmann oli selleks valmis. «Mina olen väga hästi valmistunud, mul on ujumisriided,» naeris naine loetud päevad enne suursündmust. «Võibolla oleks isegi äge, kui keegi sisse kukuks!»