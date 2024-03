ETTEVAATUST ⟩ 7 igapäevast harjumust, mis hävitavad su keha

Et keha püsiks ka tulevikus aktiivne, tugev, painduv ja liikuv, on vaja elada tervislikult. Uuringud näitavad, et keha kaotab vanusega lihasmassi, luud hõrenevad ja liigesed muutuvad jäigemaks. Fitnessiekspert Ronny Garcia jagas seitset igapäevast harjumust, mis vananedes painduvusele põntsu panevad.