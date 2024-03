Kellele ei meeldiks hea smuuti? Need on maitsvad, valmivad kiiresti ja õigete koostisosadega on need ka väga toitainerikkad. Kui sulle meeldib iga päev smuutit juua, võid tunda uudishimu, kuidas see su tervist mõjutab ja kas tervislikul rüüpel on ka varjukülgi.