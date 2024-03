PROOVI JÄRELE ⟩ 6 jooki, mis turgutavad su immuunsust

Saabumas on see kurikaval aeg aastast, kus päike on soe, kuid vilus pitsitab veel talvekülm. Nii on aga väga lihtne endale mõni tõbi külge saada. Kuidas enda immuunsust tugevdada? Allpool on kirjas joogid, mis aitavad keha loomulikku kaitsevõimet turgutada.