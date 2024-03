Levinud toitumisrežiim suurendab südamehaiguste riski pea kaks korda

Vahelduvpaast tähendab, et inimesed mahutavad päevase söömise teatud arvu tundide sisse ja ülejäänud aja paastuvad. Üks levinumaid on 16:8 ajakava, kus süüakse kaheksa tunni sees ja paastutakse 16 tundi. Seda on kasutanud sellised kuulsused, nagu Jennifer Aniston, Heidi Klum ja Jennifer Lopez.

Selline toitumisviis on populaarne nende seas, kes püüavad kaalust alla võtta ning uuringud on varem näidanud, et lühiajaliselt võib see parandada vererõhku, vere glükoosi- ja kolesteroolitaset.